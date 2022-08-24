安永聯合會計師事務所所長傅文芳24日表示，在後疫情時代，人們生活型態、經濟結構已產生重大改變，加上氣候變遷與永續議題越來越受重視，台灣企業應多了解全球與台灣市場的投資併購趨勢，預先做好跨國布局策略調整。

在後疫情時代，我國企業可透過併購、永續投資創造成長新動能。安永財務管理諮詢服務股份有限公司和台灣併購與私募股權協會、經濟部台美產業合作推動辦公室、眾達國際法律事務所，共同於24日舉辦「2022國際投資論壇」，剖析全球與台灣市場的投資併購趨勢，以及永續發展帶來的投資契機與績效影響。

2022年上半年受地緣政治影響，全球交易金額以及件數均較2021年同期減少。2021年受惠於低利環境及市場充足資金，根據Dealogic資料分析，全球併購交易金額5.5兆美元創下高峰； 2022年上半年，全球併購交易量及金額較2021年分別減少18％及27％，但較上一周期（2015-2019年）的平均成長分別增加13％及35％。

以區域來看，2021年度北美持續為全球併購熱區，併購金額高達2.7兆美元， 占全球併購交易總額49％；亞太地區的併購交易熱度受到新冠病毒疫情影響，交易金額自2021年第四季起開始下降，2022年第一季相較去年同期交易金額減少28％，主要是受到大中華區的併購交易金額減少46％影響；亞太地區以TMT（科技、媒體及通訊）產業占整體併購交易比重最高，達30％。

安永財務管理諮詢服務（股）公司總經理何淑芬分析全球投資併購的兩大重點，首先，TMT產業持續為併購交易熱門領域：因應數位轉型、5G雲端運算等科技應用，TMT持續為近年併購主流及關鍵動能。

其次，私募股權基金（PE）在全球投資併購交易擔任要角：受惠2021年充足的資本市場，其中以收購TMT及健康醫療領域之標的為關鍵成長動能。