勤業眾信聯合會計師事務所日前參與「台灣駭客年會HITCON PEACE 2022」指出，責任碎片與當責性、數位永續、資料至上、數位世界、獨立思辨、解決方法、科技潛力、互連品質等八大重點為打造數位信任生態系關鍵。

亞太地區企業為高風險者，根據勤業眾信多起資安事件報告的分析，亞太區長期受到勒索病毒攻擊且逐年上升，企業應打造「數位信任」（Digital Trust）環境。

勤業眾信風險諮詢服務執行副總經理簡宏偉指出，以責任碎片與當責性而言，在數位倫理至上、數位凝聚力和數位無所不在等趨勢的相互作用下，數位責任和可歸責性正在迅速擴大和分散到公私部門的各個利害關係方。

另在數位永續的必要性方面，企業數位化決策必須能夠讓系統永續發展，在政治、社會、經濟、法律、技術和環境問題之間找到平衡。

至於資料至上的管理原則部分，任何數據使用需以保護個人權利為最高優先，而隨著資料數量的增長和類型日益多樣化，資料治理遠遠超出了資料隱私和監管的法律問題，資料至上正在從數位信任的指導原則轉變為管理原則。

簡宏偉表示，勤業眾信長期深耕台灣資安服務市場，並且連續11年被Gartner評比為全球最佳資安諮詢服務公司。