持續擴充廢棄物回收再利用市場、強化綠電業務，崑鼎（6803）今年前七月獲利已創同期新高。進入第三、四季工程入帳高峰，法人預期，崑鼎今年營收可突破60億元大關，創歷史新高。獲利也在入帳金額提升下，創高峰機率高。已連續十年EPS超過10元的崑鼎，今年累計前七月稅前盈餘8.73億元，也創同期新高，每股稅前盈餘12.53元。

崑鼎日前才以23.76億元，取得彰濱工業區11.68公頃土地，崑鼎指出，此塊環保用地將由旗下100%持的信鼎開發為「低碳循環再利用暨掩埋中心」，設置為掩埋場、回收再利用及太陽光電發電設施。崑鼎目前回收再利用領域，手中的案源有桃園北區水資源回收中心再生水BTO案、新北礫間與截流系統委託巡檢維護及代操作案。

至於綠電、太陽光電，則是崑鼎近幾年業務成長最快的一塊；崑鼎指出，近三年取得開發權利案量，平均年成長幅度約30％，且逐年穩定成長中。先前主要業務以焚化爐操作及維護管理為主的崑鼎指出，在取得彰濱工業區掩埋場後，集團正式跨足掩埋事業，並擴大回收再利用領域，對廢棄物管理提供自清除、回收再利用到焚化處理、掩埋處置一條龍的服務。

並提供廢棄物焚化處理產生的「底渣」及「飛灰」的自有去處，提升日後焚化廠新建或整改參標的競爭力。回收再利用案量持續增加、太陽能綠電業務成長，崑鼎累計今年前七月合併營收39.21億元，年成長17.02％。法人估，下半年是崑鼎傳統入帳的高峰，今年營收可望突破60億元大關，創歷史新高。