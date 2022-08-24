自2020年起，全球經濟深受疫情、地緣政治干擾，導致市場巨幅震盪，但根據研究機構 Kantar BrandZ資料預估，2020年至2022年全球前百強品牌仍逆勢突圍，總價值持續增長74％，達到8.7兆美元，創近10年來新高。國泰投信總經理張雍川24日表示，對企業而言，擁有品牌是贏家；對投資人而言，懂得投資品牌是行家！

張雍川描繪出現代人的生活，一早就被蘋果iPhone手機叫醒，穿上ZARA套裝、腳踩Nike球鞋出門，走在街上身旁的特斯拉、TOYOTA疾馳而過，上班前先來杯星巴克咖啡提神，中午吃麥當勞既快速又方便，晚上回家經過百貨公司，櫥窗陳列著Hermes、LV、Gucci精品，洗澡用的是P&G旗下的海倫仙度絲、聯合利華集團下的多芬沐浴乳，睡前用Microsoft電腦打開Netflix追劇。想想一天的生活，「品牌」無所不在。

張雍川指出，由於國內尚未有完整涵蓋全球大型品牌的ETF，為滿足投資人需求，國泰投信將於9月5日至9月8日推出「國泰全球品牌50 ETF （00916）是國內唯一聚焦全球市值大牌的ETF，將投資融入生活中，讓口袋清單成為投資人的財富名單，每股15元即可入手，適合投資人長期布局，作為累積資產的投資工具。

國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠分析，投資大師巴菲特曾說過：「生產力、創新、定價權是企業生存的法寶！」2022年以來全球經濟深受通膨高漲影響，消費者也很有感。觀察消費行為可發現，在產業中具有定價能力的企業，更能交出亮眼成績單，特別是市場遍布全球的國際級大廠，挾著品牌優勢，即便調漲價格，但買氣依舊，更同步帶動營收、獲利成長。

至於投資人該如何挑選出在景氣不同階段，都有穩健表現的好標的呢？國泰全球品牌50 ETF（00916）基金經理人李翰林表示，品牌有助公司塑造良好形象，拉開與競爭對手的差距，也可為企業帶來較高的評價水準，不僅在股市多頭時提供助攻，是資金青睞標的，空頭時亦有絕佳體質防禦，因此具備高品牌價值的好公司值得長期存股且為資產配置的核心標配。建議投資人可鎖定市值大，具行業地位優勢與品牌力的企業，或透過相關ETF布局全球市值大牌，如「國泰全球品牌50 ETF」（00916） ，一舉囊括科技龍頭、金融巨擘與精品消費集團，掌握下半年升息循環、全球消費回溫與節慶銷售旺季利多。

李翰林補充，00916追蹤ICE FactSet全球品牌50指數，成分股橫跨11個國家，聚焦五大消費者導向產業，分別是科技、非循環性消費、金融、循環性消費與消費服務業，布局多元化，不過度押寶單一產業，隨著資金在不同產業輪動，投資組合都有機會抓住利多，並兼具抗跌隨漲的優勢。