近期有一名長髮正妹，坐在鋼琴室彈奏樂曲，姿態優雅又有氣質，還會公開彈琴影片到網路上，無敵的仙女氣息備受喜愛。她的出鏡穿搭有大尺度反差，加上她的雪白曲線過於凶狠，很快讓她成為知名網路正妹，同時在Youtube取得百萬訂閱，其中一支影片更「只用貝殼貼兩點」，成功狂吸264萬人觀看。

韓國性感網紅林李智(Leezy)，擁有迷人電眼和魔鬼身材，過去常以性感裝扮演奏鋼琴，長期以來她的琴藝備受肯定，被粉絲譽為「鋼琴女神」，7月初時林李智還曾上傳一支新片，上胸只用到兩片粉色貝殼，每個影片片段的轉場處，不時還會穿插香豔的沐浴影片，搭配悠揚的鋼琴彈奏聲，畫面十分清涼、養眼。

林李智在影片的轉場，不時會穿搭沐浴影片。(圖/林李智 Youtube)

林李智胸前真的只貼兩片貝殼，引起極大轟動。(圖/林李智 Youtube)

眾網友們都很喜愛她的影片風格，尤其她的穿搭更是取得極大的關注，紛紛留言寫道：「音樂和妳都美不勝收」、「真想要看她的現場演奏」、「美麗又令人放鬆的妳」、「妳美到無法用言語來形容」、「優美的鋼琴技巧，眼睛耳朵都很舒服」、「她彈鋼琴的樣子美極了」、「我被她治癒了」、「每次看完都想學鋼琴了」。

林李智的穿搭讓她的一身曲線更顯魅力。(圖/林李智 Youtube)

事實上，林李智是這幾年開始經營Youtube頻道，她不只穿搭一向大膽火辣，有時候也會cosplay動漫人物演奏鋼琴，過去也曾登上台灣ptt表特版，可說她的名聲早已傳到海外，與台灣的女鋼琴家小pan風格相去不遠，穿搭也做出更多的升級，就是希望能滿足粉絲們，早已被日漸養大的看片胃口。