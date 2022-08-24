國民黨台北市長參選人蔣萬安今舉行《台北‧萬安》新書發表會，蔣激動的哽咽感謝太太支持，台中市長盧秀燕也特地請假透過視訊方式力挺蔣萬安，盧秀燕強調蔣是她全國第一個請假站台的候選人，並透露蔣萬安一直對自己政治性格不夠很苦惱，她鼓勵蔣萬安做自己，強調台北市民會欣賞原本的蔣萬安。

蔣萬安在致詞中感謝盧秀燕，書中談到過去在立法院共事的過程，感謝盧抽空美言、推薦，他並哽咽謝謝太太，「沒有她，這本書沒辦法完成」，講到激動處一度感動得無法言語。

特別的是，盧秀燕以視訊方式擔任神秘嘉賓驚喜現身，盧秀燕說，蔣萬安是她全國第一個請假站台的候選人，她今天請假一個小時為蔣萬安加油，她直呼蔣萬安一定會當選，台北市民有眼光、有智慧。

盧秀燕也透露，他們曾經聊過，蔣萬安對於自己政治性格不夠很困擾，蔣一開始參選有很多人指導，認為蔣萬安講話要犀利、抨擊一點，不需要談到太過政見內容，以高語調去攻擊，成為犀利、批判政治人物，但這不是蔣萬安風格。

盧秀燕表示，很多人替蔣萬安著急、給他指點，導致蔣萬安有一度苦惱，「我一直獨排眾議」，她相信台北市民欣賞原來的蔣萬安，很有深度、文職彬彬、以民為本的蔣萬安，「不要為了選舉做太多改變」。

她強調，更重要的是把平常理性、中道、包容、以民為本、具有國際視野等特質展現出來，相信台北市民會懂得欣賞，「做你自己，台北市民有水準，會選擇你。」