路透社援引消息人士報導，阿根廷政府將在未來幾天推出三項措施以限制進口，並守住央行不斷流失的外匯存底。

根據阿根廷周一發布的數據，該國7月貿易逆差達4.37億美元，為該拉丁美洲第三大經濟體連續第二個月出現貿易赤字。

消息人士表示，這些措施旨在限制進口商品，以及保住阿根廷央行持有的美元，以免遭到濫用，而這需要阿根廷聯邦稅務管理局（AFIP）、海關和商務部強化彼此間的協作。

與2021年同期相比，阿根廷今年1～7月出口額成長22.4%，但進口額暴增44.6%。

消息來源透露，其中一項措施將縮短免稅商品的進口時間以加速產品出口，預計可使貨物出口時間從360天大幅縮短至120天。以黃豆為例，商家進口黃豆做成食用油之後再外銷，藉由縮短黃豆進口的時間，應能加快食用油的出口。

對外貿易使用的官方匯率與其他市場的匯率之間差距高達115%，這導致進口商更樂於向國外採購，而出口商則推遲結算，以等待披索進一步走跌。

阿根廷政府因此考慮對進口軟體或諮詢等服務的企業實施預先申報機制。今年上半年，阿根廷進口的服務總價值達到50億美元。

此外，阿根廷政府亦考慮限制34種貨物進口，包括吃角子老虎機、遊艇、豪華飛機和加密貨幣採礦機等，可能將這些產品納入必須預先取得授權的非自動許可機制。