受到韓國央行可能再度升息，加上現代汽車北美自燃車召回影響，韓股24日出現上下震盪走勢，不過午盤後翻紅，最後收2,447.45點，漲12.11點或0.5%，告別日線連5跌。同時，韓元也止貶回升，外資續買1507.6億韓元。

為力抗頻破新高紀錄的韓國通膨，外界預估當地央行將在25日既定利率會議中，繼續升息1碼或0.25%。另外，在韓元近日一直走貶並屢打破新低紀錄後，避免韓美雙方利差過大，韓國央行應也會再調高利率。

因有汽車自燃疑慮，這次召回約28萬車輛中，包括2020年到2022年式新車，其中有約24.5萬輛，現代頂級3排座大型休旅Palisade，以及3.6萬輛的起亞旗艦休旅Telluride。因此，現代跌0.5%，起亞則跌1%左右。

個股中，三星電子小跌0.17%，SK海力士跌0.43%，LG Energy Solution翻紅漲1.35%，LG化學則跌0.97%。

韓元兌一美元在1,342.1價位附近，韓元升3.4元，7個交易日中首次升值。