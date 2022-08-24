純網銀將來銀行持續攜手股東生態圈擴大服務場景，今（24）日宣布與股東全聯實業全資子公司「全支付」強強聯手，只要透過全支付App或PX Pay首頁的全支付入口首次綁定將來銀行帳戶，不分新舊存戶即回饋最多300點全點，給予客戶最暖心回饋。

將來銀行為股東結構最多元的純網銀，以中華電持股41.9％最多、兆豐銀持股25.1％居次，新光集團旗下新壽、新光銀、新保、大台北瓦斯合計持股14％，全聯實業持股9.9％、開發金旗下凱基銀持股7％、關貿則持股2.1％。

將來銀行表示，疫情大幅改變民眾支付習慣、「嗶」經濟大行其道，將來銀行選在全支付正式啟動營運日加入並祭出「神回饋」，透過全支付入口首次綁定將來銀行數位活存帳戶，前1萬名存戶免消費即回饋200全點，完成綁定後前2萬名存戶透過全支付單筆消費滿100元以上，再加碼回饋贈100全點，等於是最高有300全點的神級回饋。

而將來銀行目前為唯一與全支付合作的純網銀，受惠純網銀的數位帳戶特性，目前尚未開立將來銀行帳戶的全支付會員，可在線上便利完成開戶後再開啟全支付進行帳戶綁定，進行消費來取得全點回饋，簡單便利便能提供金融服務。