系統大廠宏碁在今日Acer Green Day宣布Vero環保系列推出新產品Acer Chromebook Vero 514，Vero系列產品線已拓展至商用筆電、顯示器、投影機、桌上型電腦及周邊配件等。目標2025年核心產品將採用高達30％消費後回塑料。

宏碁從Aspire Vero筆記型電腦開始推出Vero產品系列，機身含有30％消費後回收塑料（PCR）、鍵盤則含有50％消費後回收塑料，進而減少塑膠及生產所造成的汙染；此外，Aspire Vero更簡化維修及升級過程，延長產品使用壽命。

Aspire Vero的包裝設計獲紅點品牌與傳播設計獎，外盒由80-85％的再生紙漿製作，並採用紙套取代塑膠袋保護變壓器；除此之外，筆電及鍵盤之間的防塵保護布則採用100％可回收的PET（聚對苯二甲酸乙二酯）製成，其餘包裝則是100％可回收，其中內隔板亦可重複使用轉換成筆記型電腦的支架。

宏碁並將CDP碳足跡供應鏈延伸至第三階供應商，致力研發創新智慧城市解決方案，以幫助減少碳足跡並推廣永續生活。