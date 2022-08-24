因應疫情啟動的遠距教學，學生使用電腦及平板頻率變高，連帶加深近視度數，屏東縣方舟全人關懷協會趕在暑假結束前夕，媒合業者，免費為家扶中心受助學生及長輩配鏡，屏東縣驗光師公會也響應善舉，出動10名驗光師，協助完成驗光。

方舟全人關懷協會理事長、也是家扶自立青年的李清聖表示，自己年幼時因家庭貧困，雖因近視需要配鏡，但為避免造成家庭負擔，遲遲不敢告訴家人，而讓視力持續惡化，為不讓遺憾在弱勢兒少間再發生，因此媒合業者完成這項任務。

屏東驗光師公會理事長林顯昌坦言，疫情期間學生使用電腦時間拉長，不少人一學期度數便暴增1、200度，若未即時更換眼鏡，恐怕導致弱視或斜視。

此次共有29位家庭照顧者配老花眼鏡、70名高中以下兒少參與免費配鏡，就讀國中的小蓉近視400度，今年6月眼鏡被撞壞，遲遲沒有更換，就怕又要花家裡一筆錢，撐到8月聽到有免費配鏡機會，真的非常開心。

來自屏東市80歲的阿美阿嬤則是帶著孫子一起參加配鏡，她說，因為配鏡費用不低，自己總是很省，心想不用外出，可以把配老花眼鏡的費用省下來；這次在家扶社工鼓勵下參加活動，覺得驗光師很親切，在測試度數時，不厭其煩協助她去感受不同度數給自己的視力舒適度，選出最適合的眼鏡。

來自東港的張媽媽長期在工廠工作，因為傳統產業需要長時間專注用眼，因此未滿65歲就有老花，獲悉有免費配鏡機會，她笑說，節省下來的費用正好可以在開學前夕給孩子註冊。