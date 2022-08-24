鄭寶清是否參選桃園市長？一直是藍綠陣營關注焦點。他剛剛貼臉書表示，從政需要良心，處事需要勇氣！他會一步一腳印，無畏強權為人民發聲。外界解讀，似乎是表明欲參選的聲明。
鄭寶清臉書全文：
從政需要良心，處事需要勇氣！
我不會梗圖，也不懂拍照。
我只會一步一腳印，無畏強權為人民發聲。
我想為年輕人打好底氣，
我想為孩子們立下典範，
我走過桃園每一塊土地
是因為我想讓故鄉的每一個人可以安居樂業。
在地 在行 在心
鄭寶清是否參選桃園市長？一直是藍綠陣營關注焦點。他剛剛貼臉書表示，從政需要良心，處事需要勇氣！他會一步一腳印，無畏強權為人民發聲。外界解讀，似乎是表明欲參選的聲明。
鄭寶清臉書全文：
從政需要良心，處事需要勇氣！
我不會梗圖，也不懂拍照。
我只會一步一腳印，無畏強權為人民發聲。
我想為年輕人打好底氣，
我想為孩子們立下典範，
我走過桃園每一塊土地
是因為我想讓故鄉的每一個人可以安居樂業。
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