鄭寶清是否參選桃園市長？一直是藍綠陣營關注焦點。他剛剛貼臉書表示，從政需要良心，處事需要勇氣！他會一步一腳印，無畏強權為人民發聲。外界解讀，似乎是表明欲參選的聲明。

鄭寶清臉書全文：

從政需要良心，處事需要勇氣！

我不會梗圖，也不懂拍照。

我只會一步一腳印，無畏強權為人民發聲。

我想為年輕人打好底氣，

我想為孩子們立下典範，

我走過桃園每一塊土地

是因為我想讓故鄉的每一個人可以安居樂業。

在地 在行 在心