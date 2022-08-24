豐原區農會總幹事蔡森揚的女兒蔡怡萱，以無黨籍問鼎第四選區市議員。（陳世宗攝）

今年以台灣股票黨角逐台中市第二選區立委補選失利的張烱春，24日宣布將投入台中市第四選區市議員選戰，目前第四選區已有12人參選，將選出5席；各政黨老幹新枝輩出外，其中5名女將角逐1席婦女保障名額，參選大爆炸，各路英雄好漢展開大廝殺。

張烱春開過幼稚園、補習班，台中市街頭藝人協會創會理事長，縣市合併後第一屆北屯區仁和里里長；1989曾選過增額立委，2020年以喜樂島聯盟參選台中市第三選區立委，卻都未能當選。張烱春說，豐原是他的出生地，當選後將推動地方公投、地方自治修法等，讓議會更透明。

張烱春發布參選聲明表示，「在台中出生成長的我到過很多地方，明白大台中雖然不盡完美，但只要我們共同努力，必能共創大台中更好的未來。今再參選議員，殷盼鄉親能給後學機會服務大眾，更願本著照顧弱勢基層，保障全民福祉，實現社會正義，建立公平競爭的社會而努力」。

台中市第四選區（豐原、后里）現任議員有藍營的張瀞分、陳本添，綠營謝志忠及無黨籍陳清龍、王朝坤等5人；各政黨新投入選戰有時代力量的傅智恒，民進黨提名正國會的廖芝晏，國民黨提名新人邱愛珊，台灣基進黨提名陳若庭等人，積極展開勤走基層爭取支持。

第四選區還有原民進黨宣布將脫黨參選的翁美春，豐原區農會總幹事蔡森揚的女兒蔡怡萱，加上剛宣布參選的張烱春等，目前已呈12搶5的局面，不僅參選大爆炸競爭激烈。國民黨面臨老將張瀞分及新秀邱愛珊瓜分票源外，民進黨廖芝晏亦是腹背受敵，可說是人人有希望、個個沒把握。