其陽(3564)周三舉行線上法說會，公布2022年第二季暨上半年合併財務報表。上半年合併營收達11.01億元，年增58.20%，創同期新高，每股稅後盈餘(EPS)達新台幣1.08元，為近五年來最佳表現。

營運長田芝穎指出，上半年其陽合併營收達11.01億元，年成長58.20%。營業毛利為2.97億元，毛利率27%。歸屬母公司稅後淨利0.64億元。每股稅後盈餘(EPS)達新台幣1.08元。在缺料狀態下，上半年售價陸續調升以反映上游原物料漲價，毛利也隨之回升；同時上半年缺料問題緩解，加上母公司友通桃園新廠產能持續提升，帶動整體營業額提高。

對於未來市場的布局與發展，仍將著重於本業網路安全平台的開發，佔目前整體業績八成以上，持續增加產品服務的深度與廣度；同時也拓展網路運算相關、5G、邊緣運算及伺服器等應用，以滿足現有客戶不同的需求，增加客戶黏著度。在業務銷售上，深耕歐美市場，積極開發新客戶，上半年歐美區域銷售比也提升至43%，年增加11%。

董事長李昌鴻表示，展望下半年，網通市場需求依舊熱絡，但由於網路晶片目前仍有缺料的狀況，將優先滿足高階產品的需求，並落實庫存調控，優化營運指標，審慎樂觀看待整體營運。