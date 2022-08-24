實價登錄顯示大直水岸豪宅代官山13樓戶，今年六月以1億6808萬賣出，拆算車位後，單價達201萬，是近5年來代官山賣出的最高單價，也讓代官山重返兩百萬俱樂部。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，代官山屋齡已有16年，位於大直水岸第一排，地段和景觀有不可取代之處，歷史最高單價為2014年9樓戶的232.7萬的交易，由於該社區釋出物件不多，最新交易又是高樓層，景觀視野佳，若內裝屋況良好，對買方而言仍頗具吸引力。

台灣房屋統計今年台北市單價破兩百萬的豪宅交易共有20筆，其中以信義聯勤單價最高，260萬，並有5筆交易；次高單價的社區為松濤苑，而潤泰敦峰則以240萬的單價位居第三名，不過今年上半年已有9筆交易站上200萬身價，第四高的交易是西華富邦233萬，而大直水岸豪宅代官山位居第五名。

張旭嵐指出，兩百萬俱樂部豪宅，多半都是區域中的指標性豪宅，除了建商品牌效益之外，豪宅的規劃和定位鮮明，代官山和西華富邦高樓層都具備水岸景觀優勢，松濤苑坐享植物園綠景，信義聯勤更是坐擁大安森林萬坪景觀，也更凸顯這些豪宅的不可取代性。