高雄岡山區螺絲工廠林立又有本洲工業區，大型車輛往來頻繁，其中岡山路與嘉新西路、河華路口，也被列入易肇事路口之一，交通大隊為有效改善道路交通安全，決定在該處增設「路口科技執法」設備，以降低車禍件數，自8月25日至31日為宣導期，9月1日起正式取締開罰。

高市警局於岡山區岡山路與嘉新西路及河華路口新增建置「路口科技執法」設備，除監測闖紅燈功能外，對於直行車占用左轉彎車道及及左轉車占用直行車道等違規車輛，今年8月25日至31日為宣導期，9月1日起正式執法取締。

就是因為岡山區轄內有螺絲產業及本洲工業區，工廠林立，大型車輛行駛頻繁，其中岡山路與嘉新西路及河華路口更是高雄市易肇事路口之一。經統計2020年1月至2021年12月共發生29件交通事故，其中1件為死亡車禍，造成13人受傷；今年1至7月計發生交通事故10件，其中1件為死亡車禍，造成4人受傷，近3年已發生2件死亡車禍。

高雄市目前有左營區大中／華夏、博愛／新莊、鳳山區鳳頂／過埤、前鎮區新生／金福、中華／復興、中山／中安／中平、小港區沿海／世全、沿海／永光、楠梓區鳳楠／興西及大寮區188市道／鳳林二路口等10處建置取締多項違規「路口科技執法」設備，強調對防制交通事故發生已發揮成效。