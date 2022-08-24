因應疫情，屏東縣政府將於27至28日在屏東體育館及各鄉鎮衛生所開設65歲以上莫德納疫苗速打站，同時也開放50歲以上符合條件民眾施打，但衛生局提醒，如確診須在發病日或確診日3個月後再接種，若錯過時間仍可洽詢各衛生所施打資訊。

屏縣衛生局指出，全球疫情緩降，惟各國因檢測量縮減而可能低估病例數，國際傳播風險升高，BA.5變異株已成為全球主流株，國內疫情目前仍處社區流行階段。

依據指揮中心統計，全國新增病例略為回升，新增本土病例數較上周上升2.9％，各區門診上呼吸道感染就診人次近期亦呈上升趨勢，因此各項防疫措施仍有必要維持，完整接種疫苗，提升防護力也至關重要。

針對65歲以上符合第四劑資格長者，縣府比照之前疫苗施打造冊，全縣共有5萬5178人，計畫27、28日在全縣各鄉鎮衛生所開設莫德納速打站，其中屏東市設在縣立體育館。

衛生局統計，屏東縣疫苗累積施打已超過200萬人次，疫苗涵蓋率第1劑為89.68％，第2劑為83.39％，第3劑為64.48％，50歲以上第4劑施打率為18.21％，其中65歲以上第4劑施打率則為25.2％。