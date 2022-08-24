上海合作組織成員國國防部長第19次會議24日在烏茲別克塔什干舉行，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和以視訊方式與會並發表講話。魏鳳和重申，中方強烈反對美國眾議院議長裴洛西訪台，對此嚴厲譴責、堅決反制，得到世界上170多個國家和國際組織的普遍理解和支援，並稱「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政」。

據大陸國防部官微消息，魏鳳和發表講話說，人類社會正面臨史上罕見的多重危機和嚴峻挑戰，越是困難時刻，危機關頭，越要精誠團結、共克時艱。大陸國家主席習近平提出的全球安全倡議，為應對國際安全挑戰提供了正確方案，中國願與各國一起共同維護國際公平正義和世界和平安寧。

魏鳳和話鋒一轉，強調「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政」。本月初裴洛西訪台，中方強烈反對、嚴厲譴責、堅決反制。並稱中國的立場得到世界上170多個國家和國際組織的普遍理解和支援，中方對此表示讚賞。

魏鳳和最後說，經過不斷探索發展，上合組織已成為不同文明、不同制度國家和睦相處、合作共贏的典範，走出一條新型區域組織的成功之路。各成員國防務部門和軍隊應樹立安全共同體理念，打牢合作基礎、完善運行體制、豐富合作內涵，不斷深化上合組織防務安全合作，合力築牢維護共同安全、普遍安全的堅實屏障。