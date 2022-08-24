2月下旬，俄羅斯總統普丁下令入侵烏克蘭以來，西方各國對俄國祭出數輪經濟制裁措施，至今成效有限。現在拜登政府為了強力執行並堵住對俄制裁破口，打算說服更多國家加入，因無法勸說中國大陸，轉向施壓土耳其和印度；土耳其是北約重要成員國，而印度近年來與西方國家走的很近，其實土、印兩國與俄羅斯貿易往來密切，真能在美國遊說下，改變心意嗎？

俄羅斯被制裁之後，不僅沒有崩潰，盧布甚至強勢走高，讓白宮坐不住了。美國財政部日前稱，俄羅斯企圖利用土耳其繞過西方國家制裁，並警告，若土國企業在背後撐腰，也會受到美國制裁。

今（2022）年前4個月，土耳其和俄羅斯之間的汽車貿易成長58%，而今年上半年，土耳其對俄羅斯的出口總額也達到29.1億美元，創下近8年來新高。俄土之間貿易往來緊密，必然削弱歐美對俄制裁力道，拜登政府的擔憂可想而知。

而土耳其則回應表示，該國雖與俄羅斯、烏克蘭在政治和經濟上有長期往來關係，但向美方保證，土耳其當局不會做出任何違反對俄制裁的行為。

第一財經報導，復旦大學中東研究中心專家鄒志強表示，土耳其擁有自己獨特的條件，包括與俄羅斯關係較好，在地理上鄰近，自身又擁有多重身分，土耳其在內的多數中東國家，在俄烏衝突上保持謹慎態度，與西方利益並不一致。

在俄烏開戰前，全球第三大石油進口國印度很少進口俄羅斯原油。不過在開戰後，俄羅斯原油打折出售，印度大舉搶購。據印度公布7月數據，俄羅斯已經超越沙烏地，成為印度第二大原油供應國，僅次於伊拉克。

美國原本對印度買俄油不以為意，最後也不忍了。3月時白宮發言人就問印度，「想站在歷史的哪一邊？」不過， 印度也為自己購買俄羅斯原油做出辯駁，稱其購買打折原油是市場行為，不能與政治混為一談。

復旦大學南亞研究中心教授張家棟指出，堅持從俄羅斯進口原油，是印度的一種博弈方式，這種做法既可以向俄國展現出友好的姿態，還可以逆勢向華府施壓，要求美國提供更多資源。

事實上，印度大量購買低價俄油，精煉後轉賣獲取暴利。加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）一份報告顯示，隨著歐盟放棄俄羅斯精煉石油產品，印度正成為歐洲國家的煉油中心。