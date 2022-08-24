廣達集團孫公司、全球第二大協作機器人達明機器人在台北自動化工業大展中宣布重新定義協作機器人，以AI引擎結合智慧視覺和協作機器手臂合一，重新定義未來協作機器人AI Cobot，並宣布推出負重可達25公斤的協作型中高負載手臂，以滿足市場需求。

達明表示，AI Cobot是具AI功能的全方位智慧協作機器人，包含達明自行研發AI的智慧視覺解決方案TM AI+與內建智慧視覺系統，涵蓋傳統機器視覺與先進AI視覺能力，能輕易找出難以辨識的瑕疵，解決各產業最常面臨的瑕疵檢測難題。

達明在現場展演半導體晶圓蒸鍍整料應用，達明表示，將AI、協作機器人及2D+3D視覺，可進行晶圓的精密辨識與取放，大幅降低以往需整合多項視覺的時間及費用，目前也運用在日系汽車大廠出廠前的品質控管，以及導入連鎖披薩、炸雞店的產品辨識與控管，從製造業、汽車產業一直到食品產業皆可廣泛運用。

另外，達明機器人也在展場推出智慧焊接應用，幫助使用者應對不同形狀工件的焊接需求，可與世界焊接大廠如OTC、Panasonic等相容，並直接透過手臂的操作介面來控制，不再受限於傳統焊接機器人，提供視覺輔助執行定位功能、手拉拖曳教導點位，更直覺快速的教導焊接之點位與軌跡，提供給日本及全球系統整合商，使用達明機器人開發更多焊接應用的可能性。

達明同時在展覽中推出AI Robot S系列中高負載手臂，從原有的5、12、14公斤拓增至25公斤，適用於AMR移動式機器人搬運大重量的晶圓盒，此系列更強化人機協同的工作安全，通過歐美安全認證，更為業界最高擁有31項安全認證的協作手臂。