繼台灣大學認定前新竹市長林智堅論文嚴重抄襲，並撤銷其台大國發所碩士學位後，中華大學今公布，林智堅就讀中華大學科技管理所時發表的論文也涉及抄襲，且情節重大，決議撤銷林的碩士學位，等於林智堅的碩士學歷遭到「雙殺」。

前新竹市長林智堅本要參選桃園市長，但被檢舉在台大國發所和中華大學科管所發表的兩篇碩士論文都涉嫌抄襲，兩校隨後啟動相關調查，台大學術倫理審定委員會率先於8月9日認定，林智堅論文嚴重抄襲，並撤銷其碩士學位，林智堅也因此退出桃園巿長選舉，中華大學則在今天公布審議結果，同樣認定林智堅論文涉及抄襲，將同步撤銷其碩士學位。

中華大學今天由教務處發出聲明稿，針對碩士在職專班畢業生林智堅碩士論文遭檢舉涉嫌抄襲案，經審議委員會決議，認定該論文確實存在抄襲情事且情節重大，審議委員會建議撤銷林生的碩士學位。

教務處在收到調查報告後，依據「博、碩士學位論文抄襲處理要點」第12點規定，決定撤銷林生的碩士學位，並公告註銷其學位證書。

聲明稿也詳述審議過程，學校在7月7日和8日，陸續接獲具名檢舉信函及教育部來函，檢舉林智堅在2008年7月的碩士學位論文「以 TCSI 模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲科管局在2008年間，委託科管系執行之研究計畫期末報告書「以 TCSI 模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」。

校方經檢視檢舉函、教育部公函內容，並對涉案碩士學位論文及研究計畫期末報告初步比對後，決定立案調查。依據「中華大學博、碩士學位論文抄襲處理要點」規定，委員由過半數為校外學者專家組成，於7月14日成立本案學位著作抄襲審議委員會。

審議委員會自7月14日至8月16日，共計召開6次審查會。過程中，除給予被檢舉人及其他關係人，充分提出書面說明及相關佐證資料之時間及機會外，並邀請被檢舉人及關係人出席審查會議，進行口頭說明及答詢，徹底保障應享有的程序權利。

審議委員會基於被檢舉人及關係人所提書面說明、資料、現場說明及答詢內容，於釐清本案事實後，參考美國大學教授協會所界定「利用他人之想法、方法或所寫文字而未加以註明或企圖令人誤以為其為利用人本身之作品者。」之抄襲定義。

以及教育部「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第3點第3款「援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。」之抄襲定義，認定林智堅就本案碩士學位論文之寫作，確實存在抄襲情事且其情節重大。

中華大學校方則在8月22日收到審議委員會之調查報告後，依據本校「博、碩士學位論文抄襲處理要點」第12點規定，決定撤銷其碩士學位，並公告註銷其學位證書。

校方也強調，完全尊重審議委員會之調查結論，並根據其結論依法執行後續相關程序，本案當事人等若對本案調查、處理有任何疑問，當事人可提起救濟程序，主張自己權利。