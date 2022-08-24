台南雙警命案，兇嫌林信吾是外役監「逃犯」，矯正署與外役監卻稱是「逾假未歸」，律師林智群認為林嫌已逾假整整7天，痛批外役監長官真的太扯，他以軍中為例，若士兵收假未歸，長官確實會擔心遭上層怪罪領導有問題，通常只會先上報「逾假未歸」，但最多48小時若仍聯繫不到人，還是會上報逃兵。

林智群在臉書發文，林信吾8月15日就收假，直到22日發生殺警事件，直言「已經過1個禮拜了，這叫逾假未歸嗎？」林說監獄跟兵營很像，差別在於囚犯人身自由受限制、不能外出，但外役監可以返家探視，因此相當搶手，而林嫌有強盜前科，卻能在一堆申請者中脫穎而出，是一個問號。

台南雙警命案，兇嫌林信吾是外役監「逃犯」，矯正署與外役監卻稱是「逾假未歸」，律師林智群認為林嫌已逾假整整7天，痛批外役監長官真的太扯。（翻攝自林智群臉書）

林智群以「當兵」為例說，若軍中出現逃兵，長官第一時間會試著連絡本人或家人，確認是否發生危險意外，曾經有逃兵因為是通緝犯遭警方逮捕，軍中長官會要求法院把人帶回，若逃兵真的毫無音訊，長官也不會馬上報，因為上層會認為是長官的領導統馭有問題，因此軍中多是先上報「逾假未歸」。

林智群說軍中逾假未歸不可能維持太久，大概48小時長官就會上報逃兵，直言殺警事件中「過一個禮拜還是『逾假未歸』，真的很扯」，痛批外役監長官是把頭埋進沙子，以為這樣不是越獄；此外若只是「逾假未歸」，法院審理時會確認是否有「逃跑意圖」認定是否構成脱逃罪，若越獄就直接以脱逃罪判刑。