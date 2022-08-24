美股周二收跌，投資人也關注全球央行的年會，聯準會主席即將的發言。市場也持續對中國房地產嚴重的問題感到緊張。

周三香港恆生指數收跌245.20點或1.26%，為19258.05點。國企股(H股)跌86.90點或1.31%，為6561.95點。

內地的地產股下跌。財報的公布提醒人們，這些地產開發商無法輕易獲得貸款。恆生地產建築業指數跌1.9%，指數並來到10年新低。

上證綜合指數也下跌。中國官媒發表評論，稱沒有理由出現長期下跌走勢，然人民幣周三仍繼續下滑。

地產開發商龍光集團復牌，仍大跌51%，報1.06港元。該公司公布業績報告，2021年淨利跌23%，核心獲利年減約2成。負責審計的會計師認為，該集團經營存在極大不確定性。

房地產商建發國際跌28.8%，報13.14港元。根據廈門官方網站，該公司董座正遭到廈門監管單位的調查，涉嫌嚴重違法違紀事項。

融信中國跌9.1%，報0.8港元。該公司發布獲利警告，中期歸屬股東淨虧損為43億至48億人民幣。

碧桂園服務跌4.6%，報15.0港元。該公司公布中期淨利增加22%，不派息。