四川限電衝擊逐漸顯現，導線架廠長科*(6548)謹慎看待下半年，長科*董事長黃嘉能表示，通膨升息及大陸限電為下半年產業增添變數，四川限電對9月影響比較大，但第3季營收應可落在財測區間，至於第4季還無法判斷，預期第4季為導線架谷底，若無限電等非經濟因素影響，明年下半年導線架產業可望很好。

全球極端氣候，高溫頻傳致使缺水問題浮現，四川因以水力發電為主，且肩負西電東送，四川高溫不僅造成當地限電，亦引發長江流域供電危機，長科*四川成都廠配合政府政策限電，營運亦略受影響。

目前長科*在大陸共有蘇州及成都兩個廠區，約佔總產能20%，其中成都廠區約佔11%，蘇州廠區約佔9%。

儘管消費性產品需求疲弱，長科*因車用及工業導線架產品補上來，7月合併營收13.01億元，月增0.8%，年增19.5%，為單月歷史新高，累計2022年1到7月合併營收為87.11億元，較去年同期成長26.6%。

長科*原本預估，第3季合併營收介於36.8億元到38.7億元之間，若以新台幣29.8元兌1美元平均匯率假設，預估毛利率將介於29.5%到31.5%之間，營益率將介於21.5%到23.5%之間；由於四川限電時間延長，黃嘉能表示，高溫引發缺水缺電問題，對產業影響不小，雖然成都廠區自備發電機，且亦有庫存可以支應，但初估仍會對8、9月業績造成一些影響，不過整體來說，第3季營收仍可落在財測區間，至於第4季目前還無法評估，可能是導線架產業谷底。

就終端應用來看，黃嘉能表示，消費性產品需求還是偏疲弱，初估最快今年底到明年初才會慢慢回溫，車用、工業需求則保持穩定。

看好Mini LED前景，長科*積極投入資源研發，目前已順利開發出應用於車用面板及Monitor、成本遠低於BT的Mini LED背光用導線架，並開始量產出貨給歐系LED大廠，供應各大知名車廠，單月產能約20萬條(由於一條有5小條，約當月產能100萬條)，隨著市場應用日益廣泛，可望為長科*營運增添新動能。

黃嘉能表示，導線架產業技術提升不是靠設備，而是經驗累積，過去導線架產業是日本人天下，不過近幾年日本不重視導線架產業，並未投入新人才，加上受限於環保要求及材料取得擴產不易，對導線架產業我沒有那麼悲觀，若無限電等非經濟因素影響，明年下半年導線架產業可望很好。