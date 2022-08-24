台灣人壽「預見保險顧問」線上諮詢服務，2019年開站至今，客戶諮詢已破萬次，5星服務滿意度更高達9成，其中，女性預約諮詢占65％，台灣人壽看見女性保障需求，再推出全新「單身女性保險攻略」平台，精選「專屬於妳」的保險顧問，透過線上預約諮詢，為單身女性量身打造最適合的保障方案。

臺灣單身人口越來越多，根據內政部2021年統計，國人35至54歲單身人口已達38％，其中女性未婚占比達48％，顯見現代女性自我意識提高，不再將走入家庭視為人生必經階段。

台灣人壽訪談40歲以上單身女性發現，新時代女性獨立自主，多專注事業追求個人成就，經濟無虞也無需依附他人，但年齡漸長意識到老化、疾病等風險可能隨時到來，也擔心自己成為家人的負擔，希望提前透過保險規劃，建構未來「守護健康，保障財富」的理想生活，為自己創造更多選擇和底氣。

台灣人壽「單身女性保險攻略」平台，傳授單身女性投保四大攻略，一、檢視既有保障是否完備，以因應高額醫療雜費；二、善用實支實付醫療險，透過保險安心選擇高品質的醫療方式，補足手術、自費醫材和新型藥物等費用缺口；三、強化癌症及重大傷病險，若有家庭病史、三高、生活壓力大者，可加強癌症及重大傷病險，以支應龐大醫療支出；四、布局長照險，近年失智症逐年提升且有年輕化趨勢，失智症患者失去生活自理能力，提早規劃長照險就能擋下看護費帶來的經濟衝擊。

近年癌症蟬聯國人十大死因之首，其中女性癌症發生死亡率前三大，分別為肺癌、乳癌、結腸直腸癌。癌症治療過程往往面臨龐大費用支出，以商業醫療保險強化保障，減輕醫療負擔治療更安心。

以35歲女性為例，每月保費不到新臺幣2300元，即享有百萬醫療保障，保障內容含癌症／重大傷病險200萬、實支實付型醫療險、意外失能200萬及壽險100萬等保障；亦可再以每月3000元佈局長照險，未來符合理賠條件每年可給付36萬，轉嫁失能風險。