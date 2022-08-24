依主計總處公布的消費者物價指數（CPI）統計指出，已接連數月突破3％，增加庇護工場營運困難，為協助庇護工場，勞動部今天修正「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」，提高籌設營運費至最高400萬元、設備汰換維護費也增加6萬元、延長租金補貼比率、提高庇護員工勞健保費用至2000元，每年也補助每家庇護工場20萬元行銷費用，預估中央政府及地方政府補助庇護工場預算將增加6000萬元達5.8億元。

據統計，截至7月為止，我國共有162家庇護工場，其中烘焙等餐飲類型占38.9％最多、清潔等服務類則占30.9％次之，中秋檔期為烘焙業者大檔期，約占一年營業額1／3，為協助庇護工場，勞動部整理全國庇護工場中秋禮盒及產品型錄予民眾參考。

育成基金會副執行長蔡惢珍表示，以育成基金會烘焙庇護工場而言，一年的最大檔期為中秋節、約占全年營業額1／3，其次為會議餐盒也占約1／3，其餘則包括婚禮小物、春節及母親節等節慶，近年受到疫情影響，會議餐盒大幅減少、婚禮也不舉辦，人們也鮮少過節，導致營業大受打擊，而今年受到原物料上漲影響，也是營運沉重的負擔。

為協助庇護工場穩定營運，發展署今天完成修正補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫，包括提高20％籌設營運費、設備汰換維護費也增加6萬元、延長租金補貼比率、提高庇護員工勞健保費用至最高2000元，每年也補助每家庇護工場20萬元行銷費用，並透過原有補助的行銷人員，協助庇護工廠行銷。