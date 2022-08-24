中共解放軍特種兵室內突擊演習場地，處處可見繁體字。（中國台灣網）

大陸官媒央視23日釋出一段視頻，記錄中共人民解放軍室內突擊演習的片段，場地內隨處可見用繁體字寫的標示牌，如「辦公室」、「儲藏室」等。

為了方便學習、掃除文盲，1949年中共建政後，大陸開始使用簡體字，中文繁體字正式在大陸退出歷史舞台。

目前使用繁體中文的主要有三個地方，也就是港澳台。其中港澳主權早已移交中國大陸，解放軍特種部隊在演練現場出現的繁體字，意思就很清楚了。

大陸官方曾多次強調，關於國家統一方式的問題，大陸將盡最大努力爭取以和平方式盡快完成國家統一，但是絕不放棄使用武力。