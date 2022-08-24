搭乘公車是不少人通勤的好工具，有男子在台北市搭公車時，看見女司機熱心的幫忙1位老奶奶將1箱菜搬上車，並且，車子開到新北市林口時，又幫忙將菜幫下車，熱心的舉動也被拍下；網友也直呼「台灣最美麗的風景」、「有愛的司機」，另外也有女網友表示這位女司機總是笑臉迎人，開車也很穩當，希望多栽培這類好司機。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他表示日前在台北市圓山站搭936公車時，看到公車女司機幫忙1位奶奶搬菜上車，公車開到新北市林口時，這位女司機又幫忙將奶奶的1箱菜搬下車，他看到這麼好的工作態度，覺得非常感動，也希望客運公司能夠多培養這類的好司機。

貼文一出，網友紛紛留言表示「台灣最美麗的風景」、「真的很感動，我曾經看過老人手腳較慢，司機很不可氣大聲的吼」、「有愛的司機」、「其實起初每個人對工作熱情無窮，但最後都是被奧客磨光殆盡的」、「公司應該表揚這位好司機」、「很好很難得很暖心的司機」。

另外疑似有常搭此路線的女乘客表示，這位女司機是優秀的司機，總是笑臉迎人，開車也很穩當，並且當乘客上下車時，都會貼心提醒，也表示常搭這班公車通勤的林口人應該會認識這位女司機，也不會因為做這樣的事「客訴她耽誤了時間」。