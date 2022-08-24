台中又一家五星飯店進駐，位於火車站前的李方艾美酒店29日盛大展開試營運，前身為金沙百貨大樓的這棟地標建築，有超過20年歷史，幾經易主、華麗變身，挾萬豪集團在全球有上億會員支持，今（24日）開放電話訂房，即出現櫃台1分鐘1通電話的熱況，讓全館工作人員相當振奮。

即將開門迎賓的台中李方艾美酒店坐落台中火車站正對面，地理位置絕佳，其總樓高25層，1-24樓規劃酒店各式設施及客房，總計228間客房，21及22樓設有宴會會議空間。試營運期間一樓北緯24大廳酒吧、二樓新食譜全日餐廳及二十樓行政酒廊開始提供服務。

值得一提的是中區第一高樓的該棟建築充滿傳奇色彩，前身為金沙百貨大樓1999年7月6日開幕，2001年2月14日因九二一大地震及商圈轉移結束營業。2002年改名為「金沙休閒購物中心」卻在2005年2月發生火災，再度荒癈，2006年5月易主改名為「神鑑大樓」。

爾後，台中市前市長林佳龍時代透過大車站計畫招商引資，2013年5月由皇李方酒店管理集團斥資數十億元買下該大樓，2014年底取得萬豪酒店集團合作改建為台中李方艾美酒店，2015年動工，期間曾遇颱風造成工程鷹架倒塌還砸傷來台旅客。該酒店原訂2020年9月開幕，卻遇到疫情延宕，終於在8月29日要正式試營運。

台中李方艾美酒店24日起一連三天搶先推出首波快閃優惠活動，推出經典客房平日住宿早鳥優惠，挾萬豪集團在全球有上億會員支持，消息一出，立即引發電話訂房熱潮，櫃台即乎被詢問訂房電話打爆。