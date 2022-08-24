PALLADIUM秋冬潮流配色26日開賣，2480元。（PALLADIUM提供）

TROOP RUNNER粉紫色軍種潮鞋塑造女孩可甜可帥一面。（PALLADIUM提供）

法國軍靴品牌PALLADIUM創立滿75周年，推出軍風潮流代表新作TROOP RUNNER軍種潮鞋，8月釋出2022秋冬潮流配色，匯集跨世代音樂創作者，包含吳霏與艾薇合體演繹，陳芳語Kimberley也搶先穿上，配色含城市灰橘、城市灰、叢林黃綠，此次更推出了甜酷女孩專屬配色，外觀換上迷人的粉嫩色調，結合了甜美和個性的混搭風格，新配色將在26日發售。

TROOP RUNNER軍種潮鞋融合經典外型與潮流元素，以科技纖維、網眼尼龍、麂皮面料打造異材質拼接鞋面，高辨識度的鑽石菱紋打造全新輪胎橡膠顆粒鞋底並向上延伸至外側鞋身設計，而鞋底部分將品牌「PALLADIUM」字樣以玩味奇趣的樣貌呈現，2022秋冬配色同時獻上了5款潮流色彩，打造可甜可帥路線。

出道邁入第十年的Kimberley，逐漸蛻變成為性感、帥氣兼具的個性女聲，近年除了大膽突破及嘗試許多挑戰，此次更完美示範Y2K流行穿搭，簡單隨興卻擋不住的甜酷時尚風，以柔粉連身泳衣及同色系裙裝外搭Oversize黑牛仔外套，演繹TROOP RUNNER軍種潮鞋粉紫潮流配色，一秒化身粉紅潮酷甜心。

而被譽為新生代最強創作歌手的吳霏及艾薇，先前除了在節目同台較勁，此次再次合體演繹時尚大片，同時搶先透露將於9月初推出最新單曲。三位歌手持續探索新世代的精神與PALLADIUM所強調的探索自我、挑戰自己的精神不謀而合。艾薇以軍裝元素包含工裝襯衫、大口袋設計工裝褲等單品，完美演譯街頭軍裝率性風格，而粉色工裝褲及白色短版上衣，搭配柔霧粉配色也讓整體造型增添了甜美氣息。吳霏則利用黑粉拼接來展現街頭與機能兼具的穿搭風格，透過色系混搭，以粉色風衣外套搭配擁有螢光橘元素的TROOP RUNNER軍種潮鞋城市灰橘配色，完美詮釋URBAN OUTDOOR路線。