是德科技為提供全球先進的設計和驗證解決方案，以推動網路連接與安全創新的技術領導廠商，攜手台郡（6269）LCP 毫米波應用模組領航者，共同合作落實並提升毫米波材料驗證準確度及毫米波應用全方位測試，加快了新世代通訊技術開發及創新應用之步伐。

基於毫米波之先進通訊技術及應用與日俱增，伴隨著5G FR2商轉、6G蓄勢待發、自駕車及新興E-band等應用，輕薄短小又要求低延遲與節能已是大勢所趨，在追求技術創新的同 時，作為基底之材料更是突破效能之關鍵，但也帶來異質系統整合之艱巨挑戰，包含不同應用頻段之材料特性量測、治具及方法選擇，以及可彈性升級與擴充之軟硬體驗證方案等。

隨著挑戰襲來，台郡不遺餘力的為客戶解決問題，為客戶設計LCP 高頻天線模組的同時，量測更是需要不斷與客戶探究的重大課題。台郡導入包含PNA N5227B高性能網路分析儀以及與之相應的升頻器、S93007B自動測試夾具移除(AFR)，追求最準確量測毫米波樣品線路實際的特性。

此外，毫米波最關鍵的材料特性更是不可缺少是德科技先進高頻材料測試方案，其材料量測方案靈活且多元，除了可搭配PNA系列高性能網路分析儀、N1501AE11平衡型圓盤諧振器(BCDR)及N1500A 材料量測軟體套件外，也可搭配桌上型、模組式及USB手持式的網路分析儀及阻抗分析儀，一舉將不同頻率材料介電常數(Dk)與介電損耗(Df)特性表徵拉升為10GHz~110GHz連續且不間斷之量測，幫助設計者更快解鎖產品適配 之材料及其對應參數。

N1500A材料量測軟體套件更能自動執行複介電常數和磁導率量測，控 制量測儀器並計算結果，且彈性支援多種量測方法，例如傳輸線、自由空間、電弧反射、共振腔、同軸探棒，和平行板/電感法等。視所使用的儀器及測試治具，其量測頻率範圍為20Hz至可高達 THz。

台郡董事長鄭明智表示，隨著應用頻率提高，台郡在軟板測試上採用micrometer微米精度等級之探針台搭配是德科技出色的PNA N5227B 網路分析儀，校正到探針針尖，大大降低人為誤差並提升量測效率。

此外，於毫米波模組產品設計上，台郡採用Metasiden毫米波天線量測系統，搭配是德科技VXG M9484C信號產生器及UXA N9042B信號分析儀，精準量測天線指向型場型、輻射收發效率，並於最終模組進行功能驗證，以提供符合客戶需求之最佳方案。期盼與是德科技之長期夥伴合作，共同協助客戶對高頻、多層及薄化的先進設計需求，加速接軌5G、自駕車及低軌道衛星應用之大商機。