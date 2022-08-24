巴西股市在經歷6月的大幅修正後，近期隨著大宗商品價格走勢回穩而表現亮眼，目前12個月前瞻本益比(P/E)約在6倍左右，為近五年低點，和其他成熟及新興市場股票相比評價亦極具吸引力，因此建議投資人可留意長線布局機會。匯豐投信表示，巴西作為全球主要的大宗出口國，占比約在7成左右，因此巴西股市與大宗商品價格連動性大。然而大宗商品仍為對抗通膨、地緣政治風險之避險投資工具，因此具有多元分散布局效果。

此外，高盛亦看好大宗商品長線走勢發展，認為價格拉回時期或可視為長期投資甜蜜點，主因為目前能源及金屬庫存仍低，供不應求狀況持續，原油每日仍有1百萬桶供給缺口。加上IEA預測，2023年全球每日原油需求將增加220萬桶至1,016億桶，超越疫情前水平，需求增長主要來自於中國；預估2023年全球每日原油供應增加130萬桶至1.011億桶，意味著每日供應缺口達50萬桶。因此，儘管未來12個月美國和歐洲經濟衰退的可能性上升，但全球人流維持穩定、中國強勁復甦及大規模刺激措施，將持續帶動商品需求，因此將有利於巴西股市長線走勢發展。

除了受惠大宗商品表現外，根據巴西統計局最新公布的資料顯示，巴西IPCA通膨指標在7月份回落1.8個百分點至10.1％(年增率)。匯豐投信認為主因為政府推動削減燃油稅和公用事業關稅計畫，因此預料將有機會促使通膨有望進一步受控回落。加上目前巴西國內勞動市場仍相當健康，失業率持續下滑，使得失業率已降至2015年12月來最低，總受僱人口升至歷來最高，勞動市場甚至出現緊俏缺工情形。同時間，巴西波索納洛與主要挑戰者魯拉都承諾若10月當選總統，將增加社會援助。因此，在種種利多因素加持之下，都將增添未來經濟復甦動能，建議投資人可留意巴西股市長線布局時點。