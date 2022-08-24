前民進黨新竹市長林智堅的中華大學碩士論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，今（24）日被中華大學認定是抄襲之作，並撤銷林智堅的碩士學位。王鴻薇表示，中華大學最終也頂住了政治壓力，請竹科管理局馬上硬起來，對林智堅提告！

國民黨台北市議員王鴻薇7月5日爆料，林智堅的碩士論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，是抄襲自國科會產學合作計畫「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」（李友錚、賀力行、王明郎，{2007.12~2008.06} ，國科會科學工業園區管理局，計畫編號：096-B21-006）。

王鴻薇指出，林智堅的中華大學碩論，有9成從竹科管理局發標的委辦結案報告抄來，無論是英文文獻、問卷樣本、承辦人員、結論、採樣數據，甚至連錯字都照抄，也沒有標註引用自政府標案。

王鴻薇披露，新竹科學園區管理局於7月7日發文，要求調查林智堅侵權案！公文明確表示，合約第8條第5款明文寫，合約未完成期間，中華大學未經竹科管局同意，不得將其成果直接或間接公開給第三人知道，更何況是以發表期刊、論文公開發表的形式。

今（24）日中華大學通知檢舉人王鴻薇，林智堅的碩士論文確定屬於抄襲之作，並撤銷林智堅的碩士學位。

王鴻薇今（24）晚間表示，中華大學認定！林智堅抄襲！撤銷學位！

非常不容易，中華大學最終也頂住了政治壓力，林智堅的論文被判定抄襲，台大、中華論文雙殺！

請一路瞎挺鄭運鵬、鄭文燦、蔡英文，出來道歉！為欺騙所有國人道歉！

另外，既然結果已經出來，被林智堅抄襲的竹科管理局不能再躲起來裝死，請竹科管理局馬上硬起來，對林智堅提告！