農曆7月金紙鋪生意看似強強滾，但今年受到金紙成本大漲的影響，讓不少店家哀鴻遍野，尤其在鄉村重人情的地區，店家為了與老顧客保持良好往來，不僅得維持免費宅配服務等，即使上游漲翻天，仍不敢向消費者漲太多，薄利多銷，還有店家自虧是「最貼錢服務業」。

大台南禮儀用品業職業工會前理事長鄭山林，在台南市鹽水區經營金紙鋪超過半世紀，鄭山林嘆道，一般大眾可能認為開金紙鋪「超級賺」，但近來成本上漲，利潤變得有限，若沒有固定顧客支持，難以撐下去，他觀察，大新營區一年新開設的金紙鋪約5至6間，但一年撐不住歇業的家數也同樣5至6間。

鄭山林指出，隨著環保意識抬頭，台灣製作金紙的工廠外移到東南亞，如今還留在台只剩2間，因此金紙鋪的貨源大多得從海外運輸，在全球運輸成本飆漲下，今年農曆6月至今，金紙漲幅預估至少漲了4成，原本成本90元的商品，售價100元，但這段期間一下子漲到130元，想賣140元，還被顧客討價還價說「14不吉利，要他們算便宜一點」。

鄭山林說，很多顧客都是熟識好幾年的朋友，為維繫與顧客好交情，除提供免費宅配服務，像中元普度所需的普度旗、線香和經衣白錢等祭祀用品也免費送，即便今年成本上漲，這些好康還是得維持，且售價又不敢漲太多，因此利潤被壓縮到很緊繃，如果工資和油錢等算下去，絕對「貼錢倒賠」。