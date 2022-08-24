台北市副市長黃珊珊即將辭職參選台北市長，她今天提及國民黨台北市長參選人蔣萬安跟自己的問題一樣，「就像大家說我沒辭職，他可能就要面對這問題」。蔣萬安今天下午回嗆，民意代表沒有這樣的問題，民眾黨桃園市長參選人賴香伶、民眾黨新竹市長參選人高虹安也都是民意代表。

蔣萬安今天下午在新書發表會受訪表示，大家對於政務官參選，認為政務官挟有龐大的行政資源，才會有這樣的爭議，因此過去政務官如果要投身選舉，都要辭職或請假，就是不希望運用行政資源選舉。

蔣萬安強調，但他自己不一樣，民意代表沒有這樣的問題，包括賴香伶、高虹安也是如此，他們都是民意代表，這是不一樣的。

至於今天未出席內科捐血活動，遭台北市長柯文哲酸是避戰，蔣萬安強調，早上已經排定記者會，看到民進黨台北市長參選人陳時中說他變了、要參加2024總統、選舉選瘋，又稱沒有說過這樣的話，大家可以看得很清楚，到底誰在戰場外。