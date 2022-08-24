暑假進入尾聲，但中秋及雙十連假又將至，不少人規劃出遊，富邦人壽24日表示，由於疫情出遊不易，今年十位投保旅平險的保戶中，依舊是九位在國內旅行，且分析其網投旅平險，投保600萬元保額的保戶占最多數。

富壽建議，若戶外活動是攀岩、登山、水上活動者，建議除了投保旅平險外，也可考慮多買傷害險，可增加意外身故、意外失能、骨折、及意外手術等保障，用「雙保」方式，減低出遊對經濟或家庭帶來的危機與風險。

2020年3月新冠肺炎全球爆發，各國紛紛進行邊境管制，無法進行國外旅行觀光，至今仍未完全恢復，保險業的旅平險投也大幅衰退，但在疫情逐漸受控後，先是國內旅行增加，加上 國旅補助，國內出遊爆增，不少人出遊時也會投保旅平險。

富壽即以其大數據分析指出，今年上半年投保旅平險的保戶中，十位有九位是國內旅遊，過去旅平險多半是出國旅行時才會考慮的險種，但在國境管制二年多後，越來越多人在國內出遊時也會考慮投保。

除了出遊時投保旅平險，富壽表示，近年民眾瘋運動的風氣日漸，如攀岩、登山、健行、水上SUP、獨木舟等，仍是有一定的風險，如衛福部統計2021年的國人十大死因中，「事故傷害」即占第七，其中前二大事故，運輸事故占44.8％、跌倒及溺水占26.2％。

因此富壽建議，投保旅平險時亦可考慮大眾運輸工具有增加保額的保單，如旅程中搭乘大眾運輸工具，發生事故不幸身故或失能，亦或重大燒燙傷，除了有身故或失能保額外，還有額外比率式的理賠金，增加保障；若是未來恢復海外旅行，海外部分，還有急難救助的相關服務可利用。

至於運動造成如跌倒骨折、受傷手術、住院等，即是用附加實支實付醫療險，或投保意外險，除了增加意外身故或失能保障，還有相關骨折、手術等理賠項目。

若是國內旅行三天兩夜，旅平險保額600萬元、附加30萬元實支實付醫療險，250元有找，若是去日本五天四夜旅行附加60萬實支實付醫療，也不到400元，若附加意外險90天，保額50萬元，亦是多加200多元。