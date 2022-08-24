市調機構TrendForce預估，今年OLED折疊手機滲透率將達1.1％。隨著品牌旗艦折疊新機陸續推出，在規格提升、價格更具競爭力的帶動下，2024年後滲透率可望突破2.5％。

TrendForce表示，折疊機依使用喜好可分為方便攜帶、掀蓋式的上下折，以及展開後能充當小型平板的左右折，尺寸方面上下折疊螢幕的尺寸約落在6.5~7英吋，左右折疊螢幕則是7.5~8英吋。刷新率的部分兩者主螢幕均採用120Hz，左右折疊的副螢幕開始由60Hz往120Hz推進，上下折疊的副螢幕則是受限螢幕大小維持在60Hz。

TrendForce表示，此波新上市的折疊手機，面板供應商三星Samsung Display Company可說是最大的贏家，但隨著產業鏈技術不斷提升，將有更多面板供應商加入此行列，形成價格競爭態勢，從目前品牌廠的選擇來看，除原本深耕OLED應用的京東方外，近期發表許多技術的維信諾可望從中突圍，供應比重應該會大幅提升，至於小米與華星合作Mix Fold後，今年似乎把眼光轉向天馬，預期天馬應該會有更多折疊的產品登場。