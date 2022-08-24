台東縣政府募集民眾心目中的1000種 「台東藍」，有機會抽到住宿券。（莊哲權攝）

台東縣政府募集民眾心目中的1000種 「台東藍」，有機會抽到住宿券。（莊哲權攝）

台東縣政府募集民眾心目中的1000種 「台東藍」，有機會抽到住宿券。（莊哲權攝）

有1種顏色，叫做台東藍！台東縣政府正在募集1000種台東藍，邀請民眾透過照片分享屬於自己的台東藍，上傳到活動網址，有機會獲得飯店住宿券，歡迎大家一起來秀出自己的「台東藍」。

台東縣長饒慶鈴說，什麼是「台東藍」？就像每個人對於台東的第1印象：透亮的藍天與湛藍深邃的太平洋，每個人心中都有1種台東藍，準備綻放、甚至早已綻放如詩，「告訴我，我想聽聽你的台東藍」。

台東縣政府國際發展及計畫處表示，「台東藍」是台東獨有的城市顏色、更是人與人之間的色彩記憶，代表著台東得天獨厚的地理環境，更是文化縮影與生活寄託。台東不再複製西部縣市的發展模式，不求爆量、不求速效，走出屬於自己的路，由外而內、逐步成為世界一流的城市。

計畫處指出，「台東藍」展現在最美星空、國際熱氣球、光雕音樂會、杉原灣東浪嘉年華等特色，展現在慢生活、觀光經濟、永續環境、安心醫療、希望教育、南島原民文化等，成為1個無法被複製的生活品牌，吸引人們東漂，在此定居生活、樂活度假、放鬆深呼吸。

1000種台東藍募集活動邀請大家從9種「台東藍」主題濾鏡中選擇青空藍、藝文藍、安心藍、杉原藍、希望藍、南島原色、漫步藍、星夜藍、幸福藍標題，上傳屬於自己的台東藍照片、寫下照片主題，展示於活動網站照片牆中，並且下載圖片公開分享至個人社群平台（FB或IG），輸入指定「Hashtag #我的台東藍」，並於9月30日23點59分前上傳完成，就有機會抽中台東桂田喜來登飯店、台東趣陶漫遊等住宿卷等多項好禮，上傳越多，得獎機會越高。還能透過活動網站的「漫步台東藍」尋找自己的作品、欣賞別人上傳的台東藍美照。活動網址（https://www.taitungblue.tw）