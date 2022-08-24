大樹(6469)今(24)日下午舉行法說會，對於疫情趨緩後，營運動能是否減弱，副總盧山峰說，以目前的數字來看，居家、個人消毒和提升健康需求都沒有消失，各項原定計劃將持續推進，對營運計劃來看是樂觀的。

盧山峰指出，大樹拓點腳步不變，過去著重在拓展大型店，不過，開到一定的程度會腳踩腳，所以開發社區店，在這方面有看到業績連續的成長，未來兩種店都會併行，2022年預計商圈大型店加社區小型店總店數將達290家，8月12日公開募資後，希望在展店和精準健康展店的目標家數能提前在2025年之前達標。

被問及2022年下半年到2023年，高毛利需求產品是否會趨緩?盧山峰說，若以疫情緩後營收和獲利率來看，高毛利產品雖受影響，但影響時間很短，未來大樹會朝自已設定的發展方向去推進，原先規劃其中之一就有設立高毛率產品，只要按照既定計劃，會有更多人關注大樹，將成為未來的潛在消費者，也能成為營運的成長動能。

大樹將聚焦在精準健康，拓展社區小型店，盧山峰進一步解釋，這種小型店可以提供完整服務，再加上開設的位置會比社區更接近消費者，以業績來看還是有成長的動能，如果能讓這些門市成長特性展現出來，成長動能和毛利率表現都不會落於社區店。