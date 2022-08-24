目前是許多體積大、甜度高的西瓜、鳳梨等水果盛產季節，若處理或保存不當，將引發嚴重腸胃炎。食安專家表示，若買削皮水果，例如鳳梨，回家務必要「前處理」，也就是，先用白開水沖洗一遍；若購買水果店家切大塊的西瓜，回家後也要立即取下上方的保鮮膜，並切下薄薄一層果肉，以確保飲食安全。

有「無毒教母」之稱的林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈，與營養師宋明樺在YouTube頻道《健康2.0》中，討論高溫炎夏的飲食安全議題。她表示，鳳梨、西瓜是夏天盛產且營養豐富的水果，但因體積大，購買時要注意之後的保存方式，以免李斯特菌等細菌感染，導致嚴重腸胃炎。

因鳳梨削皮較棘手，許多民眾會請店家代為處理，譚敦慈表示，她自己買回削皮鳳梨後，會儘速用白開水，仔細沖洗鳳梨，之後再放入保鮮盒中，每次取食的時候，都必須用乾淨的叉子取食，以免有細菌感染之虞。

至於體積更大的西瓜，譚敦慈表示，多半會由店家切成大型塊狀，因不知店家所切的刀子是否乾淨，所以她購買回家後，會儘速將保鮮膜拿下，並用刀子將外層的西瓜果肉削掉薄薄一層，「一來可避免保鮮膜的化學物質殘留在果肉上，二來可去掉果肉表面上的細菌。」之後，再將西瓜切成小塊、放入保鮮盒中再食用。

譚敦慈強調，因削皮後水果的細菌多是由外面往內生長，因此民眾即使將水果放入冰箱後，務必每次都要用乾淨的刀叉取食，「因為李斯特菌能在低溫下生長。」