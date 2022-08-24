民進黨前新竹市長林智堅繼台大碩士後，中華大學碩士資格也因論文抄襲遭撤銷，成為台灣史上第一位丟掉雙碩士的公眾人物，如今林智堅真實學歷也曝光，僅剩中華大學企管系進修部學士。

本月9日，台大召開記者會，由社科院院長蘇宏達宣布撤銷林智堅台大國發所碩士資格，蘇宏達指出，審定委員不僅先透過軟體比對，接著再將問題之處手動比對，發現林智堅論文嚴重抄襲，不僅內容超過40%重疊，就連中文、英文等錯字竟然都與余正煌一模一樣，情節重大，因此撤銷碩士資格。

網友呼籲中華大學官網應盡快把林智堅的傑出校友下架，以免蒙羞。(圖／中華大學官網)

今天(24日)中華大學也宣布撤銷林智堅碩士資格，校方指出，經嚴謹比對後，發現林的論文與竹科管理局同年6月的期末研究報告高度重疊，連圖表與引用文獻也完全一樣，因此依照規定，註銷林智堅的碩士學位。

林智堅台大、中華大碩士學位遭雙殺後，學歷僅剩下中華大學企管系夜間部畢業，還是在重考2次之後才辛苦考上。網友也諷刺，呼籲中華大學官網快點把傑出校友中的林智堅撤下，以免蒙羞。