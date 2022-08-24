搶消暑商機，85度C宣布自8月25日至8月31日購買大杯冰鮮橙綠第二杯只要半價。標榜這飲品使用台灣生產的柳橙新鮮榨取柳橙原汁，結合茉莉清香綠茶，不僅解渴又清爽，喝上一杯還能補充維他命C。

85度的鮮橙綠是選用台灣契作農種植的柳橙，將金黃香甜的柳橙原汁與茶味淡雅清新的茉莉綠茶結合，喝起來每一口都能讓嘴巴盈滿柑橘橙香和茉莉茶香，完美比例，風味恰到好處，大杯冰鮮橙綠茶單杯原價65元，8月25日起至8月31日，連續7天，第二杯只要半價。