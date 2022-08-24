新竹縣政府縣政專書記錄楊文科上任以來推動建設的困境與成果。（邱立雅攝）

新竹縣政府於24日舉辦《定礎：科技首都 幸福竹縣》新書發表會，新竹縣長楊文科邀請宣捷集團創辦人宣明智、桃園市長參選人張善政等人，一同見證新竹縣這幾年來的轉變。該本縣政專書記錄縣府團隊推動縣政建設的困境與成果，以及縣府團隊實現對鄉親的承諾。宣明智笑說，他翻開書本很努力找，發現楊文科照片沒幾張，都是縣府團隊及現場照片，代表他是相當務實、跟大家一起打拚的縣長。

認識楊文科40年的宣明智自豪4年前相當有遠見，與科技業大老們共同向國民黨舉薦楊文科，希望懂得科技的人才，能在竹科園區周邊環技替大家服務，如今楊文科已替新竹打下30年基礎，未來能再替新竹打下百年根基。

張善政則表示自己跟楊文科的緣分奇妙，32年前國科會給他任務，要到竹科建置超級電腦中心，原本對公務人員有刻板印象，但沒想到在負責土地建管業務的楊文科協助下，推展順利，後來陸續有許多互動，讓他對園區公務員有不一樣的看法。4年前楊文科出來選縣長，他當時心想：「楊文科一輩子沒選舉過，可能嗎？」結果當時的疑問現在也套在自己身上，引起現場一陣爆笑。針對此次縣政專書發表，張善政表示桃園很多地方可以借鏡，未來桃園、新竹合作空間不可限量。

楊文科致詞時解釋，定礎就是奠定基礎的意思，他讚揚縣府團隊相當優秀，與他一起溝通、一起努力，大家的目標清楚一致，就是要為新竹縣未來30年榮景打拚，把新竹縣打造成文化科技智慧城，首任4年階段性任務已完成，接下來新竹縣好還要更好。