自去年起腋下包成為主流風潮，許多品牌紛紛推出這種方便攜帶又百搭的包款，如FENDI在2022秋冬大秀時現身的最新包款FENDI O’ Lock Swing，如搖椅般的弧度搭配由品牌珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi 設計的 O’Lock logo 圖案，成為可愛又不失時髦的包身，讓女星侯佩岑、陳庭妮、蔡詩芸等人登搶背該包款，並以自己的風格演繹。
蔡詩芸以休閒運動風格服裝搭配FENDI FF LOGO O’ Lock Swing ，7萬6000元。（摘自蔡詩芸IG） 侯佩岑以Oversize淡綠色襯衫小露香肩，還大玩下衣失蹤，並搭配FENDI O’ Lock Swing 為整體增添亮點，展現休閒不失優雅的美感;與他同樣選擇以滿版FF LOGO FENDI O’ Lock Swing 的還有蔡詩芸，向來是潮流時尚ICON的她，以白色Bra Top搭配白色運動褲，曬出纖腰與健康的小麥膚色，率性地背著FENDI O’ Lock Swing展現休閒率性的一面。 陳庭妮以OL裝演繹FENDI牛皮O’ Lock Swing，7萬6000元。（摘自陳庭妮IG） 陳庭妮以OL裝演繹FENDI牛皮O’ Lock Swing，7萬6000元。（摘自陳庭妮IG） 相較於前兩位的休閒、率性，陳庭妮則以演繹更為正式的搭配法，她以腰封貼身裙搭配幹練的黑色系包款，一連在社群軟體上發布十張照片，不論是將包款輕捧於手中，抑或是用兩只手指輕勾包款，簡潔幹練的包身外型，都十分時髦。 FENDI 牛皮 O’ Lock Swing ，7萬6000元。（FENDI 提供） FENDI FF LOGO O’ Lock Swing ，7萬6000元。（FENDI 提供）
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