自去年起腋下包成為主流風潮，許多品牌紛紛推出這種方便攜帶又百搭的包款，如FENDI在2022秋冬大秀時現身的最新包款FENDI  O’ Lock Swing，如搖椅般的弧度搭配由品牌珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi 設計的 O’Lock logo 圖案，成為可愛又不失時髦的包身，讓女星侯佩岑、陳庭妮、蔡詩芸等人登搶背該包款，並以自己的風格演繹。

侯佩岑以淡綠色襯衫大玩下衣失蹤，並搭配FENDI FF LOGO O’ Lock Swing ，7萬6000元。（摘自侯佩岑IG）
侯佩岑以淡綠色襯衫大玩下衣失蹤，並搭配FENDI FF LOGO O’ Lock Swing ，7萬6000元。（摘自侯佩岑IG）

蔡詩芸以休閒運動風格服裝搭配FENDI FF LOGO O’ Lock Swing ，7萬6000元。（摘自蔡詩芸IG） 侯佩岑以Oversize淡綠色襯衫小露香肩，還大玩下衣失蹤，並搭配FENDI O’ Lock Swing 為整體增添亮點，展現休閒不失優雅的美感;與他同樣選擇以滿版FF LOGO FENDI O’ Lock Swing 的還有蔡詩芸，向來是潮流時尚ICON的她，以白色Bra Top搭配白色運動褲，曬出纖腰與健康的小麥膚色，率性地背著FENDI O’ Lock Swing展現休閒率性的一面。 陳庭妮以OL裝演繹FENDI牛皮O’ Lock Swing，7萬6000元。（摘自陳庭妮IG） 陳庭妮以OL裝演繹FENDI牛皮O’ Lock Swing，7萬6000元。（摘自陳庭妮IG） 相較於前兩位的休閒、率性，陳庭妮則以演繹更為正式的搭配法，她以腰封貼身裙搭配幹練的黑色系包款，一連在社群軟體上發布十張照片，不論是將包款輕捧於手中，抑或是用兩只手指輕勾包款，簡潔幹練的包身外型，都十分時髦。 FENDI 牛皮 O’ Lock Swing ，7萬6000元。（FENDI 提供） FENDI FF LOGO O’ Lock Swing ，7萬6000元。（FENDI 提供）

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