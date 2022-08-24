瑭霏（右二）數月前上艾成主持的《艾吃鬼餐廳秀》 ，左一胡嘉愛、左二李沛旭。(林淑娟翻攝)

毒蟲當街勒脖搶皮包 2男大生見義勇為逮人

曾演出《鏡子森林》、《多情城市》等戲劇的27歲女星瑭霏，今（24日）駕車擬前往參與艾成追思音樂會，下午1：10左右在中山北路五段（劍潭捷運站）快車道等待紅綠燈，臨時下車取物，回返駕駛座，卓姓毒品通緝犯竟趁隙自右後門衝入車內，以強勒脖子方式強盜財物，2名男路人見她大喊「搶劫」立刻上前協助，成功將人壓制。全案訊後，依法歸案，並依毒品、強盜等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

瑭霏所屬經紀公司鳳凰藝能總經理趙善意接獲消息後，第一時間趕至士林派出所陪同製作筆錄；瑭霏因為追逐拉扯歹徒過程，目前頭部遭擊腫痛，其他部位挫傷拉傷已在醫院擦藥治療。雖然瑭霏勇氣可嘉還自己追歹徒，但她還是呼籲大家，開車或怠速一定要上鎖，別讓危險有機會靠近。她也再次感謝今天見義勇為的兩位民眾。

據悉，當時歹徒在後座，用左手臂勒住瑭霏脖子，不准瑭霏喊叫，並伸手至副手座掏背包中的皮夾，得手準備抽身下車，沒想到練泰拳的瑭霏緊抓歹徒的手臂，歹徒無法脫身，硬拉扯將瑭霏從駕駛座拖拉至後座。歹徒終於掙脫逃出車子，瑭霏奮不顧身，也衝出追趕歹徒，追逐一圈沿路呼救，歹徒回頭想搶瑭霏車子逃逸，瑭霏又抓住車門不讓歹徒上車，拉扯之間瑭霏頭部遭擊，手部多處挫傷流血。兩位路人見義勇為聯手制伏歹徒，警方隨後趕到，逮捕歹徒！

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