2名員警遭到發狂暴徒持刀殺死，引起全民震怒，雖然兇徒在一天之內被捕，但已無法挽回警察的生命。內政部長在事件發生後指示「大膽用槍，絕不客氣」，然而，包括政府、平民，尤其是司法單位，對於槍械使用都有很大的誤解，經常在警方真的開槍並造成傷亡後，提出不合理的要求，包括「對空鳴槍」、「往非致命部位開槍」、「遇到車輛衝撞應先打車輪胎」，這些要求都不合理又危險。

專門介紹軍事的業餘漫畫家、臉書圖文作家「窩窩兔的兔兔窩」在憾事發生後，再次整理他多年以來就發表的警槍使用常識，標題為「當大眾對槍械認知普遍錯誤時，從何支持警方正確用槍?」

漫畫中呈現，多數人對槍械的認知非常有限，而且多半來自影視作品，卻不知影視劇情往往與現實情況不符。比如警方常因連續開槍而遭到指責，批評「不符比例原則」，殊不知手槍的槍管很短，彈道很容易偏離，特別是在射手緊張狀態時更不易擊中目標，往往必須連續開槍才能制伏對方。

對空鳴槍也是常見的誤解，實際上對空鳴槍非常容易誤傷旁人，早已從用槍條例中廢除。

群眾與社會觀感常要求警察開槍時注意比例原則，但實際情況很難做到。(圖/窩窩兔的兔兔窩)

另外就是「應先打車輪胎」的誤解。事實上，以2013年員警張景義在制服竊車賊的事件中，就已證明打車輪胎是無效的。漫畫裡引述「美國狙擊手」克里斯凱爾(Chris Kyle)生前的經驗談：「即使是用50口徑狙擊槍打擊車輛，不管是擊中車胎還是引擎，也不一定能逼停汽車。」

以此為延伸，群眾往往要求員警「朝非致命部位打擊」，這明顯強人所難，要精準擊中非致命部位是極度困難的，射擊彈道有太多不確定因素，要是刻意打偏，往往就是沒擊中，反而造成警方的危險。

再來就是「非致命武器」的部分，在這次事件警方有使用辣椒水制嫌，然而人犯在狂暴、亢奮狀態，辣椒水也很難有成效；電擊槍(Taser)或許不錯，但是這它也需要充份的訓練，畢竟打不中就沒用了。

「窩窩兔的兔兔窩」的漫畫早在多年前就持續發表，每當出現警方因公殉職，以及因為用槍爭議而遭到處份後，更會再次拿出來複習，但是遺憾的是，多年來情況依舊是「今天公祭，明天忘記」，希望這是最後一場悲劇。