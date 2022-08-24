繼台大碩士學位因論文抄襲遭撤銷後，中華大學今再以論文抄襲，撤銷前新竹市長林智堅中華大學碩士學位。國民黨表示，林已被認證為「抄襲慣犯」，當初提名其參選桃園市長，且一路力挺林智堅清白的蔡英文總統識人不明，應該為傷害台灣學術倫理的盲目背書、顛倒是非向社會大眾鄭重道歉。

國民黨也呼籲，中華大學審議結果顯示，林智堅不當引用新竹科學園區管理局委託中華大學研究案報告，竹科管理局應立即依法對林智堅等人提起訴訟，不應讓竊占國家研究成果行徑成理所當然。

國民黨表示，林智堅被認證慣於抄襲，民進黨撤換其桃園市長參選人資格後，但改提挺抄襲的立委鄭運鵬，換湯不換藥，皆為挺抄襲共犯集團，呼籲民進黨應負起責任為台灣學術倫理的傷口止血，再次撤換掩護抄襲行為、誠信破產參選人。

國民黨認為，「政治利害不該凌駕社會道德之上」，台大與中華大學秉持學術自主、捍衛學術倫理原則，不畏綠營網軍不斷扭曲事實、帶風向、營造偏差氛圍壓力，做出符合台灣社會價值的決定。

國民黨指出，林智堅接連被認定論文抄襲，顯對學術倫理與誠信的漠視與毫不在意，個人偏差行徑已衝擊社會道德的底線，但事件爆發後，蔡總統意圖以一人、一黨之力，硬拗、掩蓋林智堅的抄襲行為，扭曲是非黑白與道德價值包庇、袒護。