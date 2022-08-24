林智堅碩士學位被中華大學撤銷，中華大學校長劉維琪也透過學校祕書處發出3點聲明。（中華大學提供／王惠慧新竹傳真）

前新竹市長林智堅的中華大學碩士論文，24日被審議委員會認定抄襲情節重大，碩士學位被校方撤銷，中華大學校長劉維琪也透過學校祕書處發出3點聲明，期許林智堅記取教訓努力再出發，也認為指導教授與一位口試委員明顯有疏失，將送教評會檢討。

中華大學指出，校長劉維琪發出以下3點聲明，除尊重審議委員會的決定，並深表遺憾外，對於調查結果也願意接受社會大眾公評。

劉維琪透過聲明稿指出，首先，此次林智堅碩士論文違反學術倫理，經審議委員會決議撤銷其碩士學位，中華大學劉維琪校長表示尊重，也深表遺憾。林智堅在大學期間半工半讀努力向學的事蹟，留給許多學弟妹深刻的印象，經此事件後，相信必能記取教訓努力再出發。

其次，學生論文違反學術倫理，指導老師亦難辭其咎。此次林生碩士論文的指導教授與一位口試委員，分別為竹科計畫共同主持人及計畫主持人，對其碩士論文與計畫結案報告高度雷同卻不查，明顯有疏失，將送教評會檢討。雖然本校絕大多數老師對敎學研究都相當認真，但本校仍將全面檢討，對少數不適任的教師，將予以資遣淘汰，以維護教學品質。

最後，學校2年前即已訂定「博碩士生學位論文品保準則」，要求學位論文提報前後都要經過相似度比對；碩博士生皆要簽署「論文未涉抄襲及代寫聲明書」；各碩博班對教師指導論文篇數皆設有上限，教師應確實遵守上限規定。若再有違反學術倫理情節嚴重者，該博碩士班經評估後得停止招生。