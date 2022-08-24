中華大學今公布林智堅碩士論文審查結果，認定林智堅碩士論文抄襲並撤銷學位，林智堅碩論遭雙殺，變回大學生。民眾黨發布聲明表示，請林智堅即刻認錯致歉，也呼籲蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，為過去護航的言論向全體桃園市民道歉，並要求竹科管理局對林智堅提告，否則就是瀆職!

民眾黨表示，論文抄襲一本不夠，可以抄兩本；碩士被撤銷一次不夠，可以被撤兩次。林智堅果真是抄跑達人，論文門拖了39天換來「堅下鵬上」，桃園市走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的，堪稱台灣政治史上奇蹟，也為學術界立下最壞示範，政治人物秉持誠信當有大智，可惜在蔡總統和民進黨眼中只有小智。

民眾黨說，林智堅台大國發所碩士學位被撤銷，中華科管所學位也保不住，事實擺在眼前，硬拗已無法止血，請林智堅即刻認錯致歉，也呼籲蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，為過去護航的言論向全體桃園市民道歉，另也要求竹科管理局對林智堅提告，否則就是瀆職；監察院更應加速徹查，不能遇到綠色就轉彎。

民眾黨肯定中華和台大學倫會頂住壓力，守護學術倫理的底線；然而林智堅自始至終詭辯不認錯，透過黨政媒側翼迫使學校低頭，無疑是全國學子的最壞教材。民眾黨先在此點破小智卸責的藉口—「推給教授扛」，請小智未來裝無辜、為自己辯護時，先想清楚再發言。

民眾黨諷林智堅，曾說「有無學位不影響選舉」，沒錯，民眾未必在乎政治人物的學歷，但更重視操守和誠信，而林智堅執政無能，操守與誠信都是零分。林智堅退選卻堅不認錯，蔡英文總統更說「選舉有中國的壓力」，把質疑者通通打成中共同路人，絲毫未見悔改之心。

民眾黨最後表示，兩本論文被「雙殺」，抄襲已經是鐵一般的事實，蔡英文總統不該綁架民進黨全黨一起坐上「雙門抄跑」，低估民眾的智慧，以硬拗蒙蔽良知，以政治踐踏學術，必將遭到民意的反撲。