外役監水很深？台南震驚社會兇殺案造成2名員警殉職，抓到的兇手被發現是外役監逃犯，引發各界對法務部的質疑。媒體人黃揚明今(24日)在《大新聞大爆卦》中指出，國民黨台北市議員徐巧芯所披露的前高雄農田水利會長李清福照片，顯示他入獄後仍能跟監察院長陳菊等人大方聚會，質疑外役監修法是否為特定人士量身打造，甚至連殺警犯林信吾是否有特權關說也該追查。

黃揚明指徐巧芯貼出的照片說明，「有沒有看到背後那個外套，是『2020台灣要贏』，是小英的競選外套，所以那個時間點是在2020之後，所以這個時間點一定是在李清福入獄之後。李清福是被判10年，怎麼可能這2年就跑出來了？那他能夠跑出來，就是外役監，才能返家探視嘛。」

前高雄農田水利會長李清福照片被披露，顯示他入獄後仍能跟監察院長陳菊等人大方聚會。（圖／取自《大新聞大爆卦》）

「他返家如果是跟政治圈的人互動，要低調。」黃揚明說，「這種照片流出來對他很不好，這次徐巧芯可能會讓李清福短期內不能放假。監所看到『你放假還亂跑，這照片出來我們很麻煩！』一般像這樣的狀況，拍照片的人在現場，流出去，我跟你講，現在拍照那個人要倒楣了。」

黃揚明指出，「能夠在這個場合的人有幾個？你看那個背影，最左邊側臉那個叫陳啟昱，前高雄市副市長。再來在沙發那三個，最左邊那個是邱志偉，從背影就看得出來，就是那個領銜提案人，他是菊系的大將。然後最右邊聽說是那個連任失敗的高閔琳議員，都是菊系的。」

「這個場合就曝露出，第一個，他進了外役監。」黃揚明強調，「第二個，如果2020年5月份修法，他在2020年5月之後進了外役監，那不就是量身打造嗎？事實上這個外役監條例在第9屆就提了，李清福是2017年去關的，然後其實第9屆就已經有人提修法了。」但那時有立委狂打外役監，說外役監幾乎都是貪污，主張貪汙犯禁止申請外役監，所以第9屆外役監條例沒有過，那時曾經有人說量身打造，但他們還在查說是為了誰。

黃揚明指出，「你看當初那個趙嘉寶啦，又是陳菊的大將，通緝犯不用被發布通緝的。像這樣的事情一直發生，可是跟他們有關的人竟然是我們的監察院長，這其實是非常可怕耶！非常可怕的權貴的集合，如果外役監變成權貴受刑人的天堂，那真的很可悲。」

「我以前在監所服務的時候，有一個前縣長。」黃揚明說，「還不是一般的監所，有一個前縣長關在裡面，所有管理員看到他：『縣長您好！』那個縣長在監獄裡面什麼都不用做，還配一個雜役給他洗衣服、洗碗、洗筷子，他就每天坐在圖書室裡看報看書，那叫特權。前立委蔡同榮去看他，寄了這麼大顆的富士蘋果，那位前縣長看到我們這些替代役就說：『你們有看過這麼大的蘋果沒有？來來來，給你們吃！』」

黃揚明說，「我碰過那種議長，他直接威脅典獄長，你要派一個小弟來，因為他原本獨居，他說我腰痛，你要派一個小弟來幫我按摩，否則我就絕食！他當場中午就不吃啊，然後晚餐時間典獄長親自跟他溝通，馬上傍晚5點多，一個小弟就移到他那間去了。一個有權有勢的人在監獄一訂有他的特權，但當我們今天把整個監獄當成特權的標的的時候，那更可怕。所以我說這個殺警的強盜犯，他是怎麼申請進外役監的？」

「如果他第一次申請就進去，那很有鬼！」黃揚明強調，「他雖然是初犯，但他的強盜是連續，他先偷車，再搶第一次超商，再搶第二次超商，他沒有其情可憫，所以法官判得很重，法官判他7年10個月強盜跟10個月竊盜。這樣的人入獄隔年就進外役監，等於他一符合資格、一申請就過了，所以我覺得現在該去調的是這個人，當初他申請進去的分數是怎麼給的？哪些委員給的？有沒有人去關說？有沒有關心的民代？」